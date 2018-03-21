Полиция США назвала имя подростка, устроившего стрельбу в школе в Мэриленде

СЕГОДНЯ 02:39 2018-03-21T02:58:09+03:00

Выяснилось, что он встречался с девочкой, в которую стрелял, но мотивы преступления еще предстоит установить

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Полиция американского штата Мэриленд назвала имя подростка, устроившего стрельбу в школе «Грейт Миллс» и ранившего двух учеников – 16-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Оба находятся в больнице, причем старшеклассница в критическом состоянии, врачи борются за её жизнь.

Шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон на специально организованном брифинге рассказал, что стрелка зовут Остин Уайет Роллинс, ему 17 лет. Следователи уже выяснили, что он встречался с пострадавшей школьницей, но что там между ними произошло, пока неясно, поэому выводы о мотивах преступления делать пока рано.

Сейчас полиция обыскивает дом юноши, его машину, компьютер и остальные электронные гаджеты, изучает записи расположенных в школе камер видеонаблюдения, передает телеканал CNN.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вооруженный пистолетом подросток ворвался в школу утром 20 марта, он ранил двух учеников и был застрелен школьным охранником.