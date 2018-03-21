2018-03-21T03:30:02+03:00
В мире

В Греции задержали россиянку по делу об убийстве журналистки на Мальте

Она сама пришла в отделение полиции в Афинах, заявив, что опасается за свою жизнь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дафне Каруана Галиция в своих материалах критиковала правительство и чиновников, уличала правящую элиту в коррупцииДафне Каруана Галиция в своих материалах критиковала правительство и чиновников, уличала правящую элиту в коррупцииФото: REUTERS
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Во вторник, 20 марта, в Греции задержали гражданку России, объявленную в розыск властями Мальты в связи с расследованием громкого убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о коррупции и панамских офшорах.

Бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank Мария Ефимова сама пришла в одно из отделений полиции в Афинах и заявила, что опасается за свою жизнь, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

По данным издания, сейчас 35-летняя россиянка находится в афинской тюрьме, а ордеры на ее арест выдали власти Мальты и Кипра. Один – на основании обвинений Pilatus Bank, заподозрившего свою бывшую сотрудницу в хищениях, а второй – по требованию кипрской компании, где женщина работала раньше и тоже была обвинена в воровстве. Сама Ефимова свою вину отрицает в обоих случаях.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, журналист и известный на Мальте блогер Дафне Каруана Галиция, нещадно критиковавшая правящую элиту островного государства, была убита 16 октября. Неизвестные подложили бомбу в её машину, припаркованную возле дома, где 53-летняя женщина жила со своей семьей – мужем и тремя сыновьями.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещал награду в 20 тысяч евро за помощь в поисках её убийц.

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