2018-03-21T04:43:40+03:00
Происшествия

В Техасе взорвалась очередная посылка с бомбой

После взрыва на складе фирмы грузоперевозок ФБР ищет серийного подрывника
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посылка с бомбой взорвалась складе фирмы грузоперевозок FedEx в ТехасеПосылка с бомбой взорвалась складе фирмы грузоперевозок FedEx в ТехасеФото: REUTERS
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В Техасе взорвалась очередная посылка с бомбой – уже пятая с начала месяца. В этот раз взрыв прогремел на складе фирмы грузоперевозок FedEx в небольшом городке Шерц, расположенном примерно в ста километрах от Остина.

Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало на сортировочном конвейере. По предварительным данным, никто не пострадал. Расследованием занимается ФБР, ищут серийного подрывника: по мнению следователей, новое ЧП связано с предыдущими инцидентами в Остине, передает телеканал СNN.

Представитель бюро Мишель Ли рассказала, что посылка с бомбой была отправлена с одного частного адреса в Остине на другой в том же городе, а потом переслана в Шерц. Адресов она не назвала.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, оставленные у домов посылки взрываются в техасском Остине со 2 марта. Первой жертвой стал 29-летний мужчина, позже 12 марта погиб 17-летний подросток, пострадали его мать и соседка. А через несколько часов в тот же день в Остине взорвалась ещё одна «посылка» с взрывным устройством внутри, в результате получила ранения 75-летняя женщина. Ещё два молодых человека пострадали при взрыве в минувшее воскресенье.

Местные власти настоятельно советуют горожанам не прикасаться к подозрительным пакетам и коробкам. За информацию, которая поможет раскрыть это преступление и вычислить злоумышленников, обещана награда в 115 тысяч долларов.

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