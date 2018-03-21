В США хотят активнее бороться с «пропагандой» из России и Китая

СЕГОДНЯ 05:21 2018-03-21T05:51:29+03:00

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Конгрессмен-демократ Сет Мултон и его коллега-республиканка Элайза Стефаник внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США законопроект, предусматривающий усиленные меры борьбы с «иностранной пропагандой».

«Россия и Китай резко активизировали свои усилия, чтобы влиять на общественное мнение в нашей стране, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели», - так объясняет на своем сайте необходимость представленного документа Сет Мултон.

Демократ считает, что «частью этой стратегии» являются подконтрольные властям своих стран зарубежные СМИ. Мултон в очередной раз напомнил об «атаке на американскую демократию» в 2016 году, приписываемое нашей стране «вмешательство» в выборы во Франции и Германии в 2017-м, ак также заявил, что Россия якобы уже «распространяет дезинформацию» перед ноябрьскими выборами в конгресс в 2018 году.

Высказалась о законопроекте и его соавтор Элайза Стефаник, заявив, что их с Мултоном инициатива «очень важная, так как мы работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию».

«Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда эта информация», - приводит ее слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце февраля Пентагон выделил из собственных средств госдепартаменту 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной «пропагандой и дезинформацией». Еармним, расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы в США. началось с пьяной болтовни в баре.