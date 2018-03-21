В Пентагоне признали: США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России

СЕГОДНЯ 06:05 2018-03-21T06:50:42+03:00

Об этом заявил глава Стратегического командования американских Вооруженных сил, отметив, что Штаты должны стремиться к военному превосходству

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Американский генерал Джон Хайтен, возглавляющий Стратегическое командование Вооруженных сил США, вновь говорил о том, что Вашингтону нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», - цитирует его выступление на слушаниях сенатского комитета по делам ВС издание Business Insider.

Генерал отметил, что единственная защита США – «угроза ядерного возмездия». При этом он заявил, что Штаты «сохраняют приверженность поддержанию стратегической стабильности с Китаем и Россией», но должны стремиться к военному превосходству.

Стоит отметить: в начале марта Хайтен говорил, что для противостояния гиперзвуковому оружию Соединенным Штатам нужно вместо защиты от баллистических ракет нужно развивать систему орбитальных радаров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, выступление российского лидера с посланием Федеральному собранию1 марта в Штатах смотрели весьма внимательно.

Новейшее оружие РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Владимир Путин, в частности, рассказал о новейшем гиперзвуковом комплексе «Кинжал» на основе модернизированного самолета МиГ-31, который способен в считанные секунды доставить ракету в нужный район и остаться незамеченным системами противовоздушной или противоракетной обороны.

Потом в Пентагоне заявили, что «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», а в госдепартаменте обвинили Россию в нарушении международных договоров.

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