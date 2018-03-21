2018-03-21T07:58:41+03:00
В мире

СМИ: Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за новых российских оружейных разработок

В разговоре с президентом РФ глава американского государства упомянул о планах направить $700 млрд на совершенствование вооруженных сил США
Денис СУХОВ
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СМИ: Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за новых российских оружейных разработокСМИ: Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за новых российских оружейных разработокФото: REUTERS
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Поздравляя президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, американский лидер Дональд Трамп сообщил ему об обеспокоенности из-за новейших российских оружейных разработок.

Подробности разговора двух президентов приводит электронная версия газеты The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

«В телефонном разговоре во вторник Трамп сказал Путину, что он обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин говорил о разрабатываемых Россией «неуязвимых» межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все американские средства защиты», - говорится в публикации.

В то же время Трамп приветствовали сдержанный тон Путина, когда тот заявил о необходимости деэскалации гонки вооружений между Россией и США.

По словам источника издания, американский президент якобы предупредил коллегу о том, что США «выиграют любую гонку вооружений» с РФ. В этой связи Трамп подчеркнул, что его администрация намерена направить 700 млрд долларов на совершенствование национальных вооруженных сил.

Как сообщал сайт «КП», в своем послании Федеральному Собранию глава российского государства рассказал о разработке и успешных испытаниях новейших вооружений, включая беспилотный подводный аппарат, гиперзвуковые ракетные системы и крылатые ракеты с ядерной силовой установкой.

Тогда Путин особо подчеркнул, что Москва разрабатывает новые виды оружия как ответ на эшелонированную систему ПРО, которую США выстраивают вдоль границ РФ.

Ранее в Пентагоне признали, что на данный момент им нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию.

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