ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»
Ценробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации «Телекоммерц Банк». Об этом сообщили в среду на сайте регулятора.
По данным ЦБ, в деятельности тульского банка обнаружены неоднократные нарушения требований законодательства в области легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, на протяжении четвертого квартала прошлого года и первого квартала текущего наблюдался резкий рост сомнительных операций, проводимых кредитной организацией, в том числе с иностранной валютой.
«В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», - отметили в регуляторе.
В настоящее время в «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.