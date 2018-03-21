ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»

СЕГОДНЯ 09:23 2018-03-21T09:23:18+03:00

Отмечается, что в деятельности кредитной организации были установлены неоднократные нарушения законодательства

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Ценробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации «Телекоммерц Банк». Об этом сообщили в среду на сайте регулятора.

По данным ЦБ, в деятельности тульского банка обнаружены неоднократные нарушения требований законодательства в области легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, на протяжении четвертого квартала прошлого года и первого квартала текущего наблюдался резкий рост сомнительных операций, проводимых кредитной организацией, в том числе с иностранной валютой.

«В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», - отметили в регуляторе.

В настоящее время в «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.