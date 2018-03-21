Президент Мьянмы подал в отставку после двух лет правления

СЕГОДНЯ 09:33 2018-03-21T09:33:26+03:00

71-летний У Тхин Чжо отошел от должности, чтобы получить "отдых"

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Президент Мьянмы У Тхин Чжо ушел в отставку после двух лет правления.

Как сообщает агентство Синьхуа, 71-летний правитель принял решение отойти от должности, чтобы получить "отдых".

"Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку 21 марта ", — говорится в заявлении, которое передает агентством Франс Пресс.

Отмечается, что новый лидер республики будет избран в течение ближайших семи рабочих дней.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке президента Мьянмы в связи с состоянием здоровья. Но тогда власти опровергали эти данные.

У Тхин Чжо был избран президентом парламентом Мьянмы в марте 2016 года. После военного переворота 1962 года он стал первым правителем, не представляющим вооруженные силы. Он является профессором университета, писателем, а также другом лидера Национальной лиги за демократию, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.