Сергей Лавров подшутил над своим японским коллегой в Токио

СЕГОДНЯ 10:05 2018-03-21T10:05:19+03:00

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно. Фото со страницы Марии Захаровой в Фейсбук

Глава МИД России метко ответил на предположение Таро Коно о том, что Лавров привез в Токио снегопад

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Глава МИД России Сергей Лавров во время утреннего ланча с министром иностранных дел Японии Таро Коно пошутил, что внезапный снегопад в Токио — не иначе, как результат российского вмешательства. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время рабочего ланча министров за окном начался снегопад. "Господин Лавров, вы привезли в Токио снег", - заметил Коно.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду", - сказал в ответ Лавров.

После обмена шутками, как сообщила Захарова, оба министра сфотографировали идущий за окном снег.

Сергей Лавров 21 марта находится в Токио с рабочим визитом. Российский министр уже обсудил с главой МИД Японии Таро Коно детали предстоящего в мае визита в страну Восходящего солнца президента России Владимира Путина.

Оба министра подчеркнули важность встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ для выравнивания диалога между двумя странами по самым чувствительным вопросам, в том числе по подписанию мирного договора и реализации ранее заключенных договоренностей.