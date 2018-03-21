В США умер миллиардер Питер Петерсон

СЕГОДНЯ 10:02 2018-03-21T10:02:33+03:00

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В США умер бизнесмен Питер Петерсон. Он скончался 20 марта в возрасте 91 года.

"Его интеллект, остроумие и видение сделали его вдохновляющим лидером, который собрал вместе людей из Белого дом и с Уолл-стрит", - передает агентство Associated Press заявление семьи Петерсона.

Миллиардер родился в США в семье иммигрантов из Греции. В 1960-х годах стал главой компании Bell and Howell, выпускающей кинокамеры. В начале 1970-х годов Петерсон был сотрудником администрации президента США Ричарда Никсона, а в 1972 году стал министром торговли США. Предприниматель также возглавлял банк Lehman Brothers, а в 1985 году выступил одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group. Больше 20 лет возглавлял независимую американскую организацию - Совет по международным отношениям.

По данным журнала Forbes, состояние Петерсона составляет 2 млрд долларов.