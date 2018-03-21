Норвежские военные обеспокоены «агрессивным поведением» России
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил обеспокоенность в связи с так называемым «агрессивным поведением» России у границ королевства. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.
«Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил», - заявил Бакке-Йенсен.
Он также отметил, что норвежские военные испытываю определенные опасения в связи с интенсивными учениями российских вооруженных сил.
«Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения», - цитирует министра издание VG.
В свою очередь, Джеймс Мэттис посоветовал норвежцам увеличить оборонные расходы.
Как сообщал сайт «КП», в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал развитие военной инфраструктуры в Арктике одной из важнейших задач российских вооруженных сил.