Норвежские военные обеспокоены «агрессивным поведением» России

СЕГОДНЯ 10:19 2018-03-21T10:21:07+03:00

Министр обороны королевства выразил опасения в связи с проводимыми на севере учениями вооруженных сил РФ

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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил обеспокоенность в связи с так называемым «агрессивным поведением» России у границ королевства. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

«Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил», - заявил Бакке-Йенсен.

Он также отметил, что норвежские военные испытываю определенные опасения в связи с интенсивными учениями российских вооруженных сил.

«Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения», - цитирует министра издание VG.

В свою очередь, Джеймс Мэттис посоветовал норвежцам увеличить оборонные расходы.

Как сообщал сайт «КП», в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал развитие военной инфраструктуры в Арктике одной из важнейших задач российских вооруженных сил.