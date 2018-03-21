2018-03-21T10:21:39+03:00
Общество

В Госдуме отклонили законопроект о приравнивании сожительства к браку

Депутаты выявили в документе массу недоработок
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Депутаты отклонили законопроект о приравнивании сожительства к бракуДепутаты отклонили законопроект о приравнивании сожительства к бракуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Парламентарии Госдумы отклонили проект закона, предусматривающий приравнивание сожительство в течении пять лет к официальному браку. В комитете по государственному строительству и законодательству подвергли критике отсутствие в документе регламентирования владения совместно нажитым имуществом.

Кроме того, по мнению депутатов, в законопроектом не предусмотрено — кто и как будет устанавливать сам факт присутствия брачных отношений.

Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта, кто и с какого именно момента установит факт наличия фактических брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица)», — говорится в заключении, опубликованном агентством городских новостей «Москва».

В начале 2018 года на обсуждение депутатов Государственной думы был внесен проект закона, предлагающий ввести в российский Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». Состоящими в официальном браке могли считаться, согласно документу, пары сожительствующие вместе пять лет и более.

Будет ли проект закона отправлен на доработку или его окончательно завернут - пока не сообщается.

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