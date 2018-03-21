2018-03-21T10:35:54+03:00
Звезды

Мединский поддержал идею создать Центр документального кино

Инициативу подал режиссер Сергей Мирошниченко
Алексей КАРЕЛИН
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Министр культуры Владимир МединскийМинистр культуры Владимир МединскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр культуры Владимир Мединский поддержал идею режиссера-документалиста Сергея Мирошниченко о создании Центра документального кино. Государственно-частная структура будет способствовать развитию документального кино в Росиии, считает Мединский.

«У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию “Союзмультфильма”, где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино», - сказал на встрече с министром Мирошниченко.

Целью инициативы режиссер назвал привлечение молодежи, которой Центр может дать будущее. По словам Мирошниченко государство может выступить гарантом этого будущего, основной же работой займутся продюсеры.

На встрече Мединский и Мирошниченко также обсудили будущий отбор документальных проектов для их финансирования из госбюджета. Конкурс состоится летом 2018 года.

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