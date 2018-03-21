2018-03-21T10:35:31+03:00
Экономика

Кудрин: запуск реформы госуправления является главной задачей нового правительства

Бывший министр финансов России заявил о необходимости изменения системы технологического развития страны
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Фото: Артем Коротаев/ТАССГлава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин назвал главной задачей нового российского правительства немедленный запуск реформы государственного управления.

«На деле главный наш враг - это страх перемен. С фобиями надо бороться, и тут государству надо начать с себя. Поэтому главная и первоочередная задача нового правительства - это немедленный запуск реформы государственного управления», - написал Кудрин в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что страна должна меняться.

«Во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития», - отметил ЦСР.

По словам Кудрина, важно работать над приоритетами, обозначенными президентом страны Владимиром Путиным.

«Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру - кровеносную систему страны», - подчеркнул экс-министр.

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