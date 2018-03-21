Кудрин: запуск реформы госуправления является главной задачей нового правительства
Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин назвал главной задачей нового российского правительства немедленный запуск реформы государственного управления.
«На деле главный наш враг - это страх перемен. С фобиями надо бороться, и тут государству надо начать с себя. Поэтому главная и первоочередная задача нового правительства - это немедленный запуск реформы государственного управления», - написал Кудрин в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что страна должна меняться.
«Во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития», - отметил ЦСР.
По словам Кудрина, важно работать над приоритетами, обозначенными президентом страны Владимиром Путиным.
«Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру - кровеносную систему страны», - подчеркнул экс-министр.