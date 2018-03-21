2018-03-21T10:48:53+03:00
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию с размещением американской ПРО в Японии

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия уважает право Токио обеспечивать свои национальные интересы, но призывает делать это без ущемления безопасности других стран
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
ПРО Aegis AshoreПРО Aegis AshoreФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Планируемое размещение в Японии американских комплексов противоракетной обороны напрямую затрагивает вопросы безопасности России. Об этом заявил глава МИЛ РФ Сергей Лавров.

«Мы договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга», - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Министр отметил, что Москва уважает право Токио на защиту своей территории, но призывает это делать в соответствии с принципом «неделимости безопасности», который предполагает обеспечение собственных интересов национальной обороны без угрозы для других стран.

В свою очередь Коно заверил, что система ПРО размещается в Японии в оборонительных целях, направленных «на защиту жизней и имущества народа» его страны.

«Она не несет угрозы России», - подытожил главами МИД Японии.

В настоящее время противоракетная оборона Японии состоит из систем Aegis корабельного базирования, а также наземных установок Patriot PAC-3.

Как сообщал сайт «КП», в декабре японские власти приняли решение разместить на территории страны два комплекса ПРО Aegis Ashore — наземной версии морского аналога. Ожидается, что они встанут на боевое дежурство до 2023 года. Покупка каждой установки обойдется Токио примерно в 890 млн долларов.

Ранее Россия и Китай выразили обеспокоенность планами по укреплению японской ПРО. В Москве и Пекине считают, что противоракетные установки могут быть в любой момент переоборудованы в атакующие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Cambridge Analytica отстранен от должности из-за скандала с персональными данными пользователей Facebook
В Кабуле прогремел мощный взрыв, 26 человек погибло
Между Россией и Болоньей появятся прямые авиарейсы
В России создали альтернативное топливо на спирту
Совет Федерации подготовит "Белую книгу" нарушений прав человека на Украине
Археологи обнаружили в Китае ликер возрастом 2 тысячи лет
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
В Москве умер легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов
ФСБ разработала систему особых мер безопасности для ЧМ-2018
В Японии Лаврову на день рождения подарили торт в виде футбольного мяча
В сирийской Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор
Госдума встретила победу Путина на выборах аплодисментами
На Филиппинах в овраг упал автобус с туристами
Лавров заявил, что Британия сознательно подрывает отношения с Россией
ЦБ ввел временную администрацию в «ОФК Банк»
Мединский поддержал идею создать Центр документального кино
Кудрин: запуск реформы госуправления является главной задачей нового правительства
В Госдуме отклонили законопроект о приравнивании сожительства к браку
Норвежские военные обеспокоены «агрессивным поведением» России
Сергей Лавров подшутил над своим японским коллегой в Токио
В США умер миллиардер Питер Петерсон
СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США
Президент Мьянмы подал в отставку после двух лет правления
ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»
Инвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge Analytica
Израильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 году