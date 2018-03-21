Лавров прокомментировал ситуацию с размещением американской ПРО в Японии
Планируемое размещение в Японии американских комплексов противоракетной обороны напрямую затрагивает вопросы безопасности России. Об этом заявил глава МИЛ РФ Сергей Лавров.
«Мы договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга», - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.
Министр отметил, что Москва уважает право Токио на защиту своей территории, но призывает это делать в соответствии с принципом «неделимости безопасности», который предполагает обеспечение собственных интересов национальной обороны без угрозы для других стран.
В свою очередь Коно заверил, что система ПРО размещается в Японии в оборонительных целях, направленных «на защиту жизней и имущества народа» его страны.
«Она не несет угрозы России», - подытожил главами МИД Японии.
В настоящее время противоракетная оборона Японии состоит из систем Aegis корабельного базирования, а также наземных установок Patriot PAC-3.
Как сообщал сайт «КП», в декабре японские власти приняли решение разместить на территории страны два комплекса ПРО Aegis Ashore — наземной версии морского аналога. Ожидается, что они встанут на боевое дежурство до 2023 года. Покупка каждой установки обойдется Токио примерно в 890 млн долларов.
Ранее Россия и Китай выразили обеспокоенность планами по укреплению японской ПРО. В Москве и Пекине считают, что противоракетные установки могут быть в любой момент переоборудованы в атакующие.