ЦБ ввел временную администрацию в «ОФК Банк»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-03-21T10:54:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк России ввел временную администрацию в банк «Объединенный финансовый капитал», входящий в ТОП-100 по размеру активов. Управление ЦБ передал на полгода Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Как сообщает пресс-служба ЦБ, «ОФК Банк» представлял угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

На время действия временной администрации полномочия акционеров и органов управления приостановлены. С 21 марта 2018 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов «ОФК Банка». Меры обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов, говорится в сообщении.

«ОФК Банк» - участник системы страхования вкладов. Введение ЦБ моратория на выплаты кредиторам является страховым случаем, поэтому АСВ определит порядок выплат страхового возмещения затронутым лицам. Напомним, такое возмещение покрывает 100% остатка средств, но не больше 1,4 млн рублей. Выплаты по вкладам начнут не позже чем через две недели.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 21 марта ЦБ отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка».