2018-03-21T10:54:20+03:00
Экономика

ЦБ ввел временную администрацию в «ОФК Банк»

Кредитная организация входит в ТОП-100 по размеру активов
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Банк России ввел мораторий в ОФК на выплаты кредиторамБанк России ввел мораторий в ОФК на выплаты кредиторамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Банк России ввел временную администрацию в банк «Объединенный финансовый капитал», входящий в ТОП-100 по размеру активов. Управление ЦБ передал на полгода Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Как сообщает пресс-служба ЦБ, «ОФК Банк» представлял угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

На время действия временной администрации полномочия акционеров и органов управления приостановлены. С 21 марта 2018 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов «ОФК Банка». Меры обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов, говорится в сообщении.

«ОФК Банк» - участник системы страхования вкладов. Введение ЦБ моратория на выплаты кредиторам является страховым случаем, поэтому АСВ определит порядок выплат страхового возмещения затронутым лицам. Напомним, такое возмещение покрывает 100% остатка средств, но не больше 1,4 млн рублей. Выплаты по вкладам начнут не позже чем через две недели.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 21 марта ЦБ отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Cambridge Analytica отстранен от должности из-за скандала с персональными данными пользователей Facebook
В Кабуле прогремел мощный взрыв, 26 человек погибло
Между Россией и Болоньей появятся прямые авиарейсы
В России создали альтернативное топливо на спирту
Совет Федерации подготовит "Белую книгу" нарушений прав человека на Украине
Археологи обнаружили в Китае ликер возрастом 2 тысячи лет
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
В Москве умер легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов
ФСБ разработала систему особых мер безопасности для ЧМ-2018
В Японии Лаврову на день рождения подарили торт в виде футбольного мяча
В сирийской Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор
Госдума встретила победу Путина на выборах аплодисментами
На Филиппинах в овраг упал автобус с туристами
Лавров заявил, что Британия сознательно подрывает отношения с Россией
Лавров прокомментировал ситуацию с размещением американской ПРО в Японии
Мединский поддержал идею создать Центр документального кино
Кудрин: запуск реформы госуправления является главной задачей нового правительства
В Госдуме отклонили законопроект о приравнивании сожительства к браку
Норвежские военные обеспокоены «агрессивным поведением» России
Сергей Лавров подшутил над своим японским коллегой в Токио
В США умер миллиардер Питер Петерсон
СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США
Президент Мьянмы подал в отставку после двух лет правления
ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»
Инвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge Analytica
Израильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 году