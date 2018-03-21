2018-03-21T11:10:09+03:00
Политика

Госдума встретила победу Путина на выборах аплодисментами

21 марта в российском парламенте прошло первое пленарное заседание с момента выборов президента страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Парламентарии поздравили Путина овациямиПарламентарии поздравили Путина овациямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственной думе назвали победу президента России Владимира Путина на прошедших 18 марта выборах исторической. И поздравили главу российского государства продолжительными аплодисментами.

В среду, 21 марта, в Госдуме зале прошло первое пленарное заседание после прошедших выборов. В его самом начале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что на днях ЦИК обнародует окончательные итоги президентских выборов в России. А также обратился ко всему депутатскому корпусу с поздравлениями по случаю победы действующего российского президента.

"Насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков: с абсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир Владимирович Путин", - отметил он. "Давайте его поздравим с этой победой", - обратился спикер к коллегам. В ответ раздались громкие аплодисменты.

Володин призвал депутатов всех думских фракций объединиться вокруг президента Владимира Путина, для более слаженной и продуктивной работы на благо граждан России. "Все это позволит президенту более эффективно работать и решать сложнейшие государственные задачи", - подчеркнул Володин.

18 марта в России прошли президентские выборы на которых с внушительным отрывом от своих ближайших соперников победил действующий глава государства Владимир Путин. При явке россиян в 67,49% за Путина отдали голоса 76,69% жителей страны.

В соответствии с российским законодательством ЦИК должен представить окончательные результаты не позднее чем через 10 дней после дня голосования.

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