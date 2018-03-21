Госдума встретила победу Путина на выборах аплодисментами

СЕГОДНЯ 11:10 2018-03-21T11:10:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Государственной думе назвали победу президента России Владимира Путина на прошедших 18 марта выборах исторической. И поздравили главу российского государства продолжительными аплодисментами.

В среду, 21 марта, в Госдуме зале прошло первое пленарное заседание после прошедших выборов. В его самом начале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что на днях ЦИК обнародует окончательные итоги президентских выборов в России. А также обратился ко всему депутатскому корпусу с поздравлениями по случаю победы действующего российского президента.

"Насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков: с абсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир Владимирович Путин", - отметил он. "Давайте его поздравим с этой победой", - обратился спикер к коллегам. В ответ раздались громкие аплодисменты.

Володин призвал депутатов всех думских фракций объединиться вокруг президента Владимира Путина, для более слаженной и продуктивной работы на благо граждан России. "Все это позволит президенту более эффективно работать и решать сложнейшие государственные задачи", - подчеркнул Володин.

18 марта в России прошли президентские выборы на которых с внушительным отрывом от своих ближайших соперников победил действующий глава государства Владимир Путин. При явке россиян в 67,49% за Путина отдали голоса 76,69% жителей страны.

В соответствии с российским законодательством ЦИК должен представить окончательные результаты не позднее чем через 10 дней после дня голосования.