ФСБ разработала систему особых мер безопасности для ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:12 2018-03-21T11:12:28+03:00

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Научно-исследовательский центр (НИЦ) ФСБ разработал систему особых мер безопасности для массовых мероприятий международного уровня. Применить ее впервые планируется на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Концепцию представят 28 марта на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Безопасность общественно-политических и спортивных мероприятий международного уровня, которые получат распоряжением правительства или президента специальный статус, обеспечат силовые ведомства, ЧОП и общественные организации. Если возникнет угроза, привлекут армию. Разработанная НИЦ ФСБ программа описывает порядок взаимодействия упомянутых структур с органами власти и требования к местам проведения мероприятия, его участникам.

К угрозам авторы программы отнесли не только теракты, кибератаки и применение химического оружия, но и негативную информацию в СМИ или от НКО, а также кампании по срыву, бойкоту, дискредитации мероприятия, пишут «Известия».