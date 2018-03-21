В России создали альтернативное топливо на спирту

СЕГОДНЯ 11:45 2018-03-21T11:45:58+03:00

Новое топливо будет выгодным только в случае отказа от акциза на спирт Фото: Мария ЛЕНЦ

В обычных машинах можно использовать смесь из биоэтанола и дешевых продуктов нефтепереработки

Изменить размер текста: A A

Топливо на спирту создали специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти. Обычные машины можно заправлять смесью получаемого из 20-40% растительного сырья этилового спирта – биоэтанола – и дешевых продуктов нефтепереработки. Альтернативное топливо окажется экономически выгодным, если с него не будут взимать акциз за этанол, считают специалисты.

«В Бразилии “обычный бензин” на местных бензоколонках содержит 27% спирта. Среднеэтанольное топливо получает господдержку в Таиланде. Направление активно развивается в США», – рассказал «Известиям» один из авторов разработки Михаил Ершов.

По его словам, в Бразилии биоэтанол получают из дешевого тростникового сахара, в США – из кукурузы, а в России можно перерабатывать дешевую фуражную пшеницу или отходы древесины. Такой бензин без налогов обошелся бы потребителю в 35 рублей за литр, говорит Ершов.

Президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев назвал проект перспективным, если топливо избежит акциза на спирт. Сейчас ставка для крепкого алкоголя составляет 523 рублей за литр, причем нет разницы разбавлен этиловый спирт водой или бензином.