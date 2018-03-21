2018-03-21T11:33:35+03:00
Спорт

В Москве умер легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов

Ветеран советского хоккея скончался в возрасте 72 лет
Денис СУХОВ
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Советский хоккеист Юрий ШаталовСоветский хоккеист Юрий ШаталовФото: ТАСС
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В Москве в возрасте 72 лет скончался ветеран отечественного хоккея, чемпион мира в составе сборной СССР Юрий Шаталов. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Легенда хоккея».

Отмечается, что Шаталов ушел из жизни 20 марта.

«Клуб «Легенды хоккея» выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», - говорится в сообщении пресс-службы.

Юрий Шаталов родился в Омске 3 июня 1945 года. С 16 лет играл за местный «Спартак», в 28 лет вошел в состав хоккейной сборной СССР. Стал чемпионом мира и чемпионом Европы.

В 1974 году спортсмен участвовал в играх Суперсерии СССР-Канада, в которой советские хоккеисты одержали победу в четырех матчах из восьми, а в трех добились равного результата с соперником.

В составе московских клубов ЦСКА и «Крыльев Советов» Шаталов дважды выигрывал чемпионат СССР, в 1968, 1969 и 1974 годах становился обладателем Кубка СССР. Всего на счету хоккеиста 441 матч национального чемпионата и 32 заброшенные шайбы.

После завершения карьеры Шаталов тренировал хоккеистов на московском стадионе «Авангард» и регулярно выступал за команду «Легенды хоккея».

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