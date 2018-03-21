Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-03-21T11:36:07+03:00

Музыкант возмутился тем, что его слова исказили

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Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что о его слова о том, что россиянах как «злобных дебилах» были искажены.

«Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают... А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов». Есть разница, нет?», — написал Макаревич на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что эта ситуация стала свидетельством действия двадцать пятого кадра.

Напомним, ранее Макаревич, находящийся на гастролях в Америке, написал в интернете, что с россиянами «происходит что-то ужасное». В интервью обозревателю «КП» Александру Гамову он заявил, что ситуация вокруг его слов подтверждает их правильность слов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать высказывания лидера группы «Машина времени» о россиянах.

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