Археологи обнаружили в Китае ликер возрастом 2 тысячи лет

СЕГОДНЯ 11:38 2018-03-21T11:38:46+03:00

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В Китае археологи обнаружили гробницу династии Цинь. В ней исследователи нашли сосуд с остатками ликера. Которому предположительно около двух тысяч лет. Находка была сделана на северо-западе страны в провинции Шэньси при раскопках захоронения периода династии Цинь.

Сообщается, что древняя гробница расположена на территории бывшей столицы Сяньян. В этом захоронении ученым удалось раскопать порядка 260 предметов, которые предназначались для исполнения древних ритуалов, передает сайт телеканала «Звезда».

Среди прочих находок внимание археологов привлек хорошо сохранившийся бронзовый сосуд, запечатанный натуральными волокнами. Внутри него оказалось около 300 миллилитров жидкости молочно-белого цвета. Исследование показало, что этот напиток является ликером, изготовленным около двух тысячелетий назад. Спиртное было произведено методом брожения. Предполагается, что запланированный химический анализ алкогольного напитка может раскрыть специалистам секреты виноделия древних времен в Китае, передает телеканал «360».