Между Россией и Болоньей появятся прямые авиарейсы

СЕГОДНЯ 11:54 2018-03-21T11:54:04+03:00

С апреля из Самары и других отдельных городов впервые начнут отправлять рейсы в Болонью. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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В апреле появятся новые прямые рейсы из России в итальянскую Болонью, а в Римини – участятся. Об этом сообщил президент итальянского региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини. По его словам, в 2018 году в Италии ожидают наплыв туристов из России.

Помимо рейсов из Шереметьева в Болонью россияне смогут летать из Домодедово, а также из аэропортов Самары, Казани, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Количество перелетов из Санкт-Петербурга в Римини увеличится. Кроме того, появятся рейсы в Римини из Краснодара, на московском направлении их число вырастет до 11.

По словам Боначчини, в 2014 году туристический поток из России обвалился на 50%, в 2017 году начался рост, и в 2018-2019 годах итальянец ожидает достижения пика 2014 года. Росту будут способствовать создание новых аэропортов, прямых рейсов и продуктов в туристическом бизнесе, пишут «Известия».