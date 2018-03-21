Двигатели для сверхтяжелых ракет начнут тестировать в виртуальном мире

СЕГОДНЯ 12:11 2018-03-21T12:11:50+03:00

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Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности, входящий в группу компаний «Роскосмос», разработал программное обеспечение для моделирования испытаний двигателей для сверхтяжелых ракет. Разработка позволит сэкономить средства и сократить сроки конструирования.

Работу над проектом начали в 2014 году, разработка потребовала почти 270 млн рублей. Суперкомьютер для виртуальных тестов создало одно из предприятий «Росатома». Испытания будут проводить в головном научном институте «Роскосмоса» – ЦНИИмаш. Компьютерное тестирование, по мнению экспертов, может заменить все испытания ракетных двигателей, пишут «Известия».

Летом 2017 года сайт kp.ru рассказывал о ракетных двигателях нового поколения, которые создало «НПО Энергомаш». Полный цикл отработки двигателя и стендовые испытания начнут в 2019 году, поставки – в 2021 году. Двигатель планируют использовать в ракете «Союз-5», которой предстоит участвовать в колонизации Луны.