2018-03-21T12:11:50+03:00
Наука

Двигатели для сверхтяжелых ракет начнут тестировать в виртуальном мире

Компьютерное моделирование позволит сэкономить средства и сократить сроки конструирования
Алексей КАРЕЛИН
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Специалисты создали комплекс программ для тестирования 3D-моделей ракетных двигателейСпециалисты создали комплекс программ для тестирования 3D-моделей ракетных двигателейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности, входящий в группу компаний «Роскосмос», разработал программное обеспечение для моделирования испытаний двигателей для сверхтяжелых ракет. Разработка позволит сэкономить средства и сократить сроки конструирования.

Работу над проектом начали в 2014 году, разработка потребовала почти 270 млн рублей. Суперкомьютер для виртуальных тестов создало одно из предприятий «Росатома». Испытания будут проводить в головном научном институте «Роскосмоса» – ЦНИИмаш. Компьютерное тестирование, по мнению экспертов, может заменить все испытания ракетных двигателей, пишут «Известия».

Летом 2017 года сайт kp.ru рассказывал о ракетных двигателях нового поколения, которые создало «НПО Энергомаш». Полный цикл отработки двигателя и стендовые испытания начнут в 2019 году, поставки – в 2021 году. Двигатель планируют использовать в ракете «Союз-5», которой предстоит участвовать в колонизации Луны.

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