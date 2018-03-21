Онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» посмотрели 15 миллионов человек

СЕГОДНЯ 12:15 2018-03-21T12:15:09+03:00

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На дискуссионной политической площадке «Ночь выборов - 2018» собрались ведущие политологи, политтехнологи, социологи, депутаты, общественные наблюдатели, журналисты, блогеры и артисты. Они обсуждали политическую жизнь вне зависимости от взглядов.

Всего в «Ночи выборов» приняли участие 1200 человек. Среди участников – 177 российских и иностранных журналистов. В рамках мероприятия прошли пресс-конференции с наблюдателями из стран СНГ и дальнего зарубежья, представителями ВЦИОМ и Общественной палаты.

Также на площадке вел работу интерактивный ситуационный центр "Национального общественного мониторинга", на базе которого в режиме реального времени осуществлялся мониторинг хода голосования по всей стране.