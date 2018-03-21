С 25 марта пригородные электрички в Москве перейдут на летнее расписание

СЕГОДНЯ 12:20 2018-03-21T12:22:41+03:00

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С 25 марта пригородные поезда в Москве перейдут на летний график, что связано со скорым началом дачного сезона . На пригородных направлениях появятся 20 дополнительных составов. У 16 поездов поменяются маршруты, а для 15 поездов поменяется периодичность курсирования.

Как уточняет пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), изменения движения электричек произойдут на Павелецком, Савеловском, Рижском, Белорусском, Киевском, Казанском направлениях. На Павелецком направлении продлят маршруты четырех поездов, а также введут две электрички. На Савеловском появятся пять дополнительных поездов выходного дня. На Рижском направлении введут одну электричку. На Белорусском появятся два дополнительных поезда, один из них ежедневный, второй — для следования в рабочие дни. На Киевском направлении назначат четыре поезда. На Казанском – целых шесть дополнительных поездов.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на портале мэра Москвы и в мобильном приложении ЦППК, сообщает сетевое издание m24.ru.