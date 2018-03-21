2018-03-21T12:31:30+03:00
В мире

В Госдуме обвинили Маккейна в очередной попытке ухудшить отношения России и США

Член комитета по международным делам Сергей Железняк призвал сенатора-русофоба перестать зарабатывать своими язвительными пасквилями политические очки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Сенатору Маккейну пора завязывать со своей русофобской риторикой, считают в ГосдумеСенатору Маккейну пора завязывать со своей русофобской риторикой, считают в ГосдумеФото: REUTERS
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Высказывания американского сенатора Джона Маккейна о том, что главе Белого дома Дональду Трампу не следовало поздравлять президента России с победой на выборах, прокомментировали в Государственной думе РФ.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, американский «ястреб» в очередной раз показал свою подрывную деятельность в сфере международной политики, с целью ухудшить и без того охладевшие отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Попытки углубления кризиса в отношениях между Россией и США, которые постоянно предпринимает Маккейн и его больные русофобией адепты, являются не просто провокацией, а подрывной деятельностью в области международной безопасности». - заявил Железняк.

Член комитета Госдумы по международным делам особо отметил, что таким образом Макеейн и подобные ему личности делают все, чтобы не допустить мира и стабильности на планете, зарабатывая для себя подобными язвительными пасквилями дополнительные политические очки.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, американский сенатор-русофоб Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа, заявив, что поздравив Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве свободно определить будущее своей страны».

18 марта в России прошли выборы президента. На них с убедительным перевесом победил действующий глава государства Владимир Путин. Поздравления с победой российскому лидеру прислали главы практически всех мировых держав.

20 марта Владимиру Путину с поздравлениями позвонил президент США Дональд Трамп. В разговоре оба лидера обсудили наболевшие мировые проблемы и условились провести в ближайшем будущем совместную встречу на высшем уровне.

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