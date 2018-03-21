Потребительские ожидания россиян выросли до лучшей за два года отметки

СЕГОДНЯ 12:33 2018-03-21T12:33:43+03:00

По прогнозам Минэкономразвития, доходы населения в России за три года вырастут на 4,4%. Фото: арт-проект "Явь"

Изменить размер текста: A A

Индекс потребительских настроений (ИПН) в 2018 году составил 106 пунктов. Это лучший показатель за последние 2,5 года. В конце 2017 года показатель равнялся 99 пунктам. Уже второй год подряд 23% россиян ожидают улучшения своего благосостояния в текущем году. Количество россиян, опасающихся ухудшение своего благосостоянии, достигла минимума за тот же период – 12%. Об этом говорится в докладе ЦБ «Инфляция и инфляционные ожидания» за февраль.

Положительный настрой населения ЦБ связал с ростом реальных зарплат и замедлением инфляции. При этом потребительские цены поднялись всего на 2,5%, что является лучшим результатом за всю новейшую историю России, пишут «Известия».

В стране снизились кредитные ставки до 9-9,5%, что привело к рекорду на ипотечном рынке – выдано около 1,1 млн кредитов на 2 трлн рублей, по данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

По прогнозам Минэкономразвития, доходы населения в России за три года вырастут на 4,4%, экономика – на 2% в год.