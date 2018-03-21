2018-03-21T12:37:27+03:00
Спорт

Мария Шарапова объяснила, почему вынуждена пропустить турнир WTA в Майами

Врачи обнаружили у российской теннисистки пузырь в легких и на три недели запретили ей летать
Денис СУХОВ
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Мария Шарапова объяснила, почему вынуждена пропустить турнир WTA в МайамиМария Шарапова объяснила, почему вынуждена пропустить турнир WTA в МайамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мария Шарапова объяснила, почему была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Соответствующее заявление спортсменка опубликовала на своей странице в Твиттер.

«Последние месяцы я испытывала боль в левом предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли. А затем я узнала, что у меня образовался воздушный пузырь в лёгких, поэтому я не могу летать три недели по совету врачей», - рассказала Шарапова.

Таким образом теннисистка ответила на критику одного их болельщиков, который посетовал, что Шарапова нередко снимается с турниров в последний момент, когда фанаты уже приобрели билеты на ее игры.

Шарапова отметила, что любит рассказывать о своих травмах, так как они являются неотъемлемой жизнью профессионального спортсмена.

«Это сообщение задело меня, оно написано моим настоящим болельщиком. Я никогда не подписываюсь ни на что в течение всей карьеры, если я не готова полностью выкладываться, - призналась спортсменка.

«Если вы думаете, что мне нравится постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, делать уколы, ходить по пяти разным докторам в последний месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то я могу честно сказать, что вы не правы», - добавила россиянка, пообещав приложить все усилия для выздоровления и подготовке к новым соревнованиям.

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