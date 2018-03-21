2018-03-21T12:57:46+03:00
В мире

Глава МИД Польши заявил о необходимости прагматичных отношений с Россией

Яцек Чапутович отметил, что Варшава стремится к сохранению политического диалога с Москвой, но при этом намерена учитывать позицию союзников в НАТО и ЕС
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Глава МИД Польши Яцек ЧапутовичГлава МИД Польши Яцек ЧапутовичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Варшаве следует сохранить прагматичные отношения с Москвой, но при этом следует учитывать позиции союзников по НАТО и в ЕС. Такое мнение выразил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«В интересе Польши и Европы лежат прагматичные отношения с РФ», - заявил Чапутович.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО «должны иметь солидарную и последовательную политику» по отношению к России. По его словам, Польша будет работать над объединением позиций партнеров в этом вопросе.

«Необходимо сохранение политического диалога с РФ, но нельзя игнорировать ее агрессивную политику по отношению к Западу», - добавил министр.

Говоря о двусторонних отношениях, Чапутович упомянул возобновленное Варшавой расследование крушения под Смоленском Ту-154 президента Польши Леха Качинского.

К удачным примерам сотрудничества Чапутович отнес совместную разработку учебных пособий по истории Польши и России.

«Мы хотим, чтобы таких удачных примеров было больше», - заключил дипломат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Испанские власти отстранили от должностей 260 каталонских политиков
Начальник Генштаба Герасимов и главком НАТО договорились о встрече
В 2018 году к расчету пенсий привлекут искусственный интеллект
Сборную России по футболу заставили пять часов сдавать допинг-тесты перед матчем с Бразилией
Первый родившийся в Британии полярный медвежонок вышел на прогулку
Россиян будут извещать о потерях пенсии из-за досрочной смены фонда
Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Следователи попросили перевести отца полковника Захарченко под домашний арест
Минтруд раскритиковал регионы за задержку выплат маткапитала семьям
Стрельба в школе Курганской области: причиной инцидента могла стать ссора девочки с одноклассниками
Израиль: Уничтожение сирийского ядерного реактора устранило атомную угрозу целому региону
Путин поручил проработать "список Собчак"
Путин и Трамп поручили начать подготовку к двусторонней встрече
Администрация Волоколамского района опровергла сообщения о массовой госпитализации детей
Россия закрыла границу для большегрузов с Украины
Лаврову подарил главе МИД Японии официальный мяч ЧМ-2018
Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах