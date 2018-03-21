Глава МИД Польши заявил о необходимости прагматичных отношений с Россией
Варшаве следует сохранить прагматичные отношения с Москвой, но при этом следует учитывать позиции союзников по НАТО и в ЕС. Такое мнение выразил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
«В интересе Польши и Европы лежат прагматичные отношения с РФ», - заявил Чапутович.
При этом он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО «должны иметь солидарную и последовательную политику» по отношению к России. По его словам, Польша будет работать над объединением позиций партнеров в этом вопросе.
«Необходимо сохранение политического диалога с РФ, но нельзя игнорировать ее агрессивную политику по отношению к Западу», - добавил министр.
Говоря о двусторонних отношениях, Чапутович упомянул возобновленное Варшавой расследование крушения под Смоленском Ту-154 президента Польши Леха Качинского.
К удачным примерам сотрудничества Чапутович отнес совместную разработку учебных пособий по истории Польши и России.
«Мы хотим, чтобы таких удачных примеров было больше», - заключил дипломат.