Глава МИД Польши заявил о необходимости прагматичных отношений с Россией

СЕГОДНЯ 12:57 2018-03-21T12:57:46+03:00

Яцек Чапутович отметил, что Варшава стремится к сохранению политического диалога с Москвой, но при этом намерена учитывать позицию союзников в НАТО и ЕС

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Варшаве следует сохранить прагматичные отношения с Москвой, но при этом следует учитывать позиции союзников по НАТО и в ЕС. Такое мнение выразил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«В интересе Польши и Европы лежат прагматичные отношения с РФ», - заявил Чапутович.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО «должны иметь солидарную и последовательную политику» по отношению к России. По его словам, Польша будет работать над объединением позиций партнеров в этом вопросе.

«Необходимо сохранение политического диалога с РФ, но нельзя игнорировать ее агрессивную политику по отношению к Западу», - добавил министр.

Говоря о двусторонних отношениях, Чапутович упомянул возобновленное Варшавой расследование крушения под Смоленском Ту-154 президента Польши Леха Качинского.

К удачным примерам сотрудничества Чапутович отнес совместную разработку учебных пособий по истории Польши и России.

«Мы хотим, чтобы таких удачных примеров было больше», - заключил дипломат.