В Сан-Франциско запретили продавать изделия из натурального меха

СЕГОДНЯ 13:11 2018-03-21T13:11:25+03:00

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В США члены Наблюдательного совета города (орган местного самоуправления) Сан-Франциско единогласно приняли решение запретить продавать в мегаполисе как сам мех диких животных, так и любые меховые изделия.

Таким образом городские власти решили прислушаться к неоднократным просьбам местных правозащитных и зоозащитных организаций обращавших внимание на то, что добыча и торговля шкурами диких животных и изделий из меха не способствует гуманному отношению человека к своим меньшим братьям.

Теперь же, согласно постановлению муниципалитета, торговцам мехами будет предоставлено время до 1 января 2020 года для продажи имеющихся у них запасов изделий, включая отороченные мехом пальто и перчатки. Стоит отметить, что Сан-Франциско стал крупнейшим городом США где введен подобный запрет.

Что до самих торговцев мехами, то, как пишут местные СМИ, ряд из них заявили, что не согласны с решением Наблюдательного совета города, и собираются обжаловать его в различных судебных инстанциях.