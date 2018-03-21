2018-03-21T13:11:07+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за интернет-торговлю редкими животными

Проект закона также ужесточает уголовную ответственность за незаконную добычу редких животных и биоресурсов
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума вводит уголовную ответственность за незаконную интернет-торговлю редкими животнымиГосдума вводит уголовную ответственность за незаконную интернет-торговлю редкими животнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 21 марта, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ответственности за интернет-торговлю редкими животными. Этот документ также ужесточает наказание за незаконную добычу редких животных и биоресурсов, занесенных в Красную книгу.

Проект закона предлагает дополнить статью 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов...") новой частью. Предполагается ввести ответственность за "незаконные приобретение или продажу... их (животных и биоресурсов) частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

За это предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет, а также штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. А также возможно лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в таком же размере.

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