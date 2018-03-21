Ученые создали новую форму жизни

СЕГОДНЯ 13:15 2018-03-21T13:15:54+03:00

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Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах создали новую форму жизни. Специалисты вырастили одноклеточный организм, чтобы опровергнуть теорию происхождения всех живых существ от одного универсального общего предка.

Существующая теория происхождения всего живого подразумевает существование LUCA (так сокращенно называют популяцию организмов, от которой произошли все организмы, ныне живущие на земле), которые жили 3,5-3,8 миллиарда лет назад. При этом считается, что LUCA должен был обладать сразу двумя типами мембран, поскольку современные бактерии и археи (одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра) очень отличаются друг от друга, в том числе фосфолипидами, которые входят в состав их клеточных мембран, пишет сайт «Дни.ру».

Таким образом, все живое могло произойти от LUCA только в том случае, если он разделился на две части и стал прародителем двух отличных ветвей.

Чтобы проверить это, специалисты попытались воссоздать древний одноклеточной организм, содержащий липиды как от бактерий, так и от архей, однако мембрана такого гибрида оказалась стабильной. По словам экспертов, она не может разорваться, а следовательно, механизм возникновения нескольких видов из LUCA невозможен, пишет сайт argumenti.ru.