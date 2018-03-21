2018-03-21T13:28:19+03:00
Политика

Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах

Предполагается, что пассажир сможет вернуть "невозвратный билет", только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах на поездаГосдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах на поездаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В среду, 21 марта, Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект о специальных тарифах на невозвратные билеты на поезда. Документ предполагает изменения в "Устав железнодорожного транспорта", согласно которым пассажир сможет вернуть "невозвратный билет" только из-за опоздания по причине болезни или несчастного случая, а также при смерти или внезапной болезни члена семьи, который должен был его сопровождать. Для подтверждения этого надо будет предъявить соответствующие документы. Кроме того, такой билет можно будет сдать из-за отмены или задержки поезда.

В заключении комитета Госдумы по транспорту отмечается, что эти нормы позволят заметно снизить стоимость билетов.

Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) предложила Минтрансу отменить возврат дешевых билетов. Предложение было связано с запуском программы лояльности и распространялась только на нерегулируемые тарифы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Начальник Генштаба Герасимов и главком НАТО договорились о встрече
В 2018 году к расчету пенсий привлекут искусственный интеллект
Сборную России по футболу заставили пять часов сдавать допинг-тесты перед матчем с Бразилией
Первый родившийся в Британии полярный медвежонок вышел на прогулку
Россиян будут извещать о потерях пенсии из-за досрочной смены фонда
Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Следователи попросили перевести отца полковника Захарченко под домашний арест
Минтруд раскритиковал регионы за задержку выплат маткапитала семьям
Стрельба в школе Курганской области: причиной инцидента могла стать ссора девочки с одноклассниками
Израиль: Уничтожение сирийского ядерного реактора устранило атомную угрозу целому региону
Путин поручил проработать "список Собчак"
Путин и Трамп поручили начать подготовку к двусторонней встрече
Администрация Волоколамского района опровергла сообщения о массовой госпитализации детей
Россия закрыла границу для большегрузов с Украины
Лаврову подарил главе МИД Японии официальный мяч ЧМ-2018