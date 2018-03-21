Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах

СЕГОДНЯ 13:28 2018-03-21T13:28:19+03:00

Предполагается, что пассажир сможет вернуть "невозвратный билет", только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая

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В среду, 21 марта, Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект о специальных тарифах на невозвратные билеты на поезда. Документ предполагает изменения в "Устав железнодорожного транспорта", согласно которым пассажир сможет вернуть "невозвратный билет" только из-за опоздания по причине болезни или несчастного случая, а также при смерти или внезапной болезни члена семьи, который должен был его сопровождать. Для подтверждения этого надо будет предъявить соответствующие документы. Кроме того, такой билет можно будет сдать из-за отмены или задержки поезда.

В заключении комитета Госдумы по транспорту отмечается, что эти нормы позволят заметно снизить стоимость билетов.

Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) предложила Минтрансу отменить возврат дешевых билетов. Предложение было связано с запуском программы лояльности и распространялась только на нерегулируемые тарифы.