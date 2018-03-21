Россия закрыла границу для большегрузов с Украины
Россия на неопределенный срок частично ограничила въезд грузового транспорта, следующего из Украины. Запрет введен на нескольких международных пропускных пунктах на границе с Сумской и Харьковской областями сопредельного государства.
"В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
По данным украинской погранслужбы, по состоянию на 21 марта на российско-украинской границе скопилось более сотни фур. Из которых 45 - в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область), а в «Екатериновке» (Сумская область) — 35.
В ведомстве обратились к водителям большегрузов "заранее выбирать маршруты объезда" и пояснили, что, согласно заявлению пограничного представителя России, на пропускных пунктах в Белгородской и Воронежской областях проезд грузовых транспортных средств временно ограничен из-за сбоя программного обеспечения таможни.
Каких-либо официальных объяснений со стороны госпогранслужбы России пока не поступало.