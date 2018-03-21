Россия закрыла границу для большегрузов с Украины

СЕГОДНЯ 13:35 2018-03-21T14:34:27+03:00

На въезд закрыты международные пункты пропуска в Воронежской и Белгородской областях Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

На российско-украинской границе скопились десятки фур, которые не могут въехать в Россию

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Россия на неопределенный срок частично ограничила въезд грузового транспорта, следующего из Украины. Запрет введен на нескольких международных пропускных пунктах на границе с Сумской и Харьковской областями сопредельного государства.

"В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

По данным украинской погранслужбы, по состоянию на 21 марта на российско-украинской границе скопилось более сотни фур. Из которых 45 - в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область), а в «Екатериновке» (Сумская область) — 35.

В ведомстве обратились к водителям большегрузов "заранее выбирать маршруты объезда" и пояснили, что, согласно заявлению пограничного представителя России, на пропускных пунктах в Белгородской и Воронежской областях проезд грузовых транспортных средств временно ограничен из-за сбоя программного обеспечения таможни.

Каких-либо официальных объяснений со стороны госпогранслужбы России пока не поступало.