Администрация Волоколамского района опровергла сообщения о массовой госпитализации детей

СЕГОДНЯ 13:36 2018-03-21T13:36:20+03:00

В Волоколамске опровергла слухи о массовой госпитализации школьников Фото: "КП" Архив

Ранее появились слухи, что 20 детей якобы были госпитализированы с признаками интоксикации

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Глава Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев заявил, что информация о массовой госпитализации учащихся школы №2 Волоколамска не соответствует действительности.

Ранее появилась информация о том, что в результате распыления газового баллончика в школе пострадали 20 детей.

"Ни один ребенок на данный момент не был госпитализирован... Информация о распылении газового баллончика недостоверная. Я лично был в школе №2 полчаса назад", - сказал Полежаев.

Он отметил, что некоторые родители забирали своих детей из школы и везли на осмотр в поликлинику из-за неприятного запаха, который появился утром в городе.

"Случаев, чтобы дети падали в обморок, в школе не было", - добавил начальник Управления образования.

Пресс-служба районной администрации также не подтвердила сообщения о возможной госпитализации учащихся или случае распыления баллончика в учебном заведении, передает ТАСС.