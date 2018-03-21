Путин и Трамп поручили начать подготовку к двусторонней встрече

СЕГОДНЯ 13:40 2018-03-21T13:40:45+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о двусторонней встрече.

«Президенты условились дать поручение министру иностранных дел и Госсекретарю, как можно скорее вступить в контакт и начать проработку прикладных вопросов по организации такого саммита», - рассказал Дмитрий Песков.

Ранее сайт kp.ru передавал, что президенты двух стран обсудили по телефону ситуации в Сирии, КНДР и на Украине. Главы стран подчеркнули важность объединенных усилий в борьбе с международным терроризмом и ограничении гонки вооружений.

В разговоре об украинском кризисе Трамп и Путин сошлись на том, что необходимо внутриукраинский конфликт урегулировать и добиться как можно скорее сдвигов в этом. Президенты обсудили и экономическое сотрудничество. Наиболее важной в этом плане темой оказалась сфера энергетики.