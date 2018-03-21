Путин поручил проработать "список Собчак"
Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Ксения Собчак передала на встрече в Кремле главе государства список из 16 осужденных с просьбой об их помиловании.
- Действительно, такой список был Собчак передан президенту, - сказал Песков. - Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список. Пока иного сказать вам не могу.
В этом перечне значатся фигуранты "дела 26 марта" Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, крымский активист Александр Кольченко, осужденный по делу о терроризме, осужденный за госизмену ученый Владимир Лапыгин, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегия-31" Сергей Мохнаткин, брат оппозиционера Олег Навальный, осужденный за создание экстремистского сообщества журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам тюрьмы за терроризм.
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