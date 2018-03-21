2018-03-21T14:00:57+03:00
В мире

Израиль: Уничтожение сирийского ядерного реактора устранило атомную угрозу целому региону

В оборонном ведомстве еврейского государства объяснили, почему именно сейчас рассекретили данные об атаке 2007 года
Денис СУХОВ
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Сирийский ядерный реактор в провинции Дейр-эз-Зор. Фото: пресс-служба АОИСирийский ядерный реактор в провинции Дейр-эз-Зор. Фото: пресс-служба АОИ
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Израильские военные объяснили, почему именно сейчас рассекретили данные об успешной операции по уничтожению сирийского ядерного реактора, проведенной в 2007 году.

Ранее оборонное ведомство еврейского государства опубликовало информацию об авиационном ударе по «практически достроенному атомному реактору» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что таким образом лишний раз напоминают миру об опасности неконтролируемого распространения ядерных технологий. Территория, на которой располагался уничтоженный реактор, впоследствии оказалась под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещена в РФ). Военные не сомневаются, что своими решительными действиями устранили атомную угрозу не только для своей страны, но и для всего ближневосточного региона.

«Страшно представить, что бы произошло, если бы объект оказался в руках ИГИЛ», - говорится в заявлении АОИ.

В свою очередь министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал бомбардировку сирийского реактора «историческим решением», которое «доказало и продолжает доказывать, что в вопросах национальной безопасности нельзя быть сдержанным».

«Попробуйте представить себе, что бы было, если бы мы не стали действовать. Результатом стала бы Сирия, обладающая ядерным потенциалом», - добавил Либерман.

Израиль бомбит сирийский реактор.Израиль: Уничтожение сирийского ядерного реактора устранило атомную угрозу целому региону В оборонном ведомстве еврейского государства объяснили, почему именно сейчас рассекретили данные об атаке 2007 года

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