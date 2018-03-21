Стрельба в школе Курганской области: причиной инцидента могла стать ссора девочки с одноклассниками
Стала известна возможная причина стрельбы в одной из школ Курганской области. Как сообщил Пятый канал, причиной произошедшего стала ссора 13-летней девочки с одноклассниками.
Напомним, как сообщила ранее «Комсомольская правда», в среду, 21 марта, в школе№15 города Шадринска Курганской области произошла стрельба. Ученица седьмого класса принесла в школу пневматическое оружие.
«По предварительным данным, девочка взяла пневматический пистолет у своего отца. Сейчас наши сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего», — рассказала глава пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.
В результате случившегося пострадали семь 13-летних подростков.
Пользователи соцсетей сообщили о том, что раненых увезли в больницу. Но в полиции эту информацию опровергли.
«У пострадавших синяки и ссадины. Никого госпитализировать не пришлось. Школа работает в штатном режиме, уроки из-за этого инцидента отменять не стали», — добавила Радаева.