2018-03-21T14:00:55+03:00
Общество

Минтруд раскритиковал регионы за задержку выплат маткапитала семьям

Власти сразу нескольких областей и республик России не платят своевременно пособие на второго ребенка в семье
Евгений ЧЕРНЕНКО
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С 1-го января 2018 года государство платит пособие семьям со вторым ребенкомС 1-го января 2018 года государство платит пособие семьям со вторым ребенкомФото: Ольга ГОПАЛО
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Во Владимире, Костроме, республиках Адыгея и Хакасия местные власти не справляются со своевременными выплатами маткапитала семьям, в которых появился второй ребенок. Об этом на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР) заявил глава Минтруда и соцзащиты России Максим Топилин.

"В данных регионах страны с выплатами на второго ребенка из средств маткапитала дела обстоят, мягко говоря, неважно", - констатировал министр.

Топилин добавил, что уже поручил главам местных министерств урегулировать данный вопрос в ближайшее время. Кроме того, как стало известно со слов главы Минтруда, сроки по выплатам маткапитала в скором времени будут сокращены до 15 дней. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро поступит на рассмотрение законодателей, пишет ТАСС.

С 1 января 2017 года семьи, в которых появился второй ребенок, могут получить пособие на него в размере прожиточного минимума ребенка из средств маткапитала. Пособие платится по достижению ребенком полуторагодовалого возраста.

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