Минтруд раскритиковал регионы за задержку выплат маткапитала семьям
Во Владимире, Костроме, республиках Адыгея и Хакасия местные власти не справляются со своевременными выплатами маткапитала семьям, в которых появился второй ребенок. Об этом на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР) заявил глава Минтруда и соцзащиты России Максим Топилин.
"В данных регионах страны с выплатами на второго ребенка из средств маткапитала дела обстоят, мягко говоря, неважно", - констатировал министр.
Топилин добавил, что уже поручил главам местных министерств урегулировать данный вопрос в ближайшее время. Кроме того, как стало известно со слов главы Минтруда, сроки по выплатам маткапитала в скором времени будут сокращены до 15 дней. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро поступит на рассмотрение законодателей, пишет ТАСС.
С 1 января 2017 года семьи, в которых появился второй ребенок, могут получить пособие на него в размере прожиточного минимума ребенка из средств маткапитала. Пособие платится по достижению ребенком полуторагодовалого возраста.