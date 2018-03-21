2018-03-21T14:31:51+03:00
Политика

Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля отметил, что беседа была "конструктивной, предметной и деловой"
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Путин и Трамп обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной аренеПутин и Трамп обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной аренеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. По мнению Пескова, беседа оказалась конструктивной и по существу.

«Разговор был конструктивный, предметный и деловой. Каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имею права и не хочу – у нас своих дел полно», - сказал Песков.

Поводом для звонка стало переизбрание Путина на пост президента. Трамп поздравил главу России с победой на выборах, хотя советники американского президента рекомендовали проигнорировать событие. Затем Трамп и Путин обсудили внутриукраинский кризис, разработку ядерного оружия в Северной Корее и сирийский конфликт.

По словам Пескова, президенты согласились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и ограничении гонки вооружений, а также в сфере энергетики и урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Главы стран отметили необходимость организации двухсторонней встречи и решили провести саммит в ближайшее время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Начальник Генштаба Герасимов и главком НАТО договорились о встрече
В 2018 году к расчету пенсий привлекут искусственный интеллект
Сборную России по футболу заставили пять часов сдавать допинг-тесты перед матчем с Бразилией
Первый родившийся в Британии полярный медвежонок вышел на прогулку
Россиян будут извещать о потерях пенсии из-за досрочной смены фонда
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Следователи попросили перевести отца полковника Захарченко под домашний арест
Минтруд раскритиковал регионы за задержку выплат маткапитала семьям
Стрельба в школе Курганской области: причиной инцидента могла стать ссора девочки с одноклассниками
Израиль: Уничтожение сирийского ядерного реактора устранило атомную угрозу целому региону
Путин поручил проработать "список Собчак"
Путин и Трамп поручили начать подготовку к двусторонней встрече
Администрация Волоколамского района опровергла сообщения о массовой госпитализации детей
Россия закрыла границу для большегрузов с Украины
Лаврову подарил главе МИД Японии официальный мяч ЧМ-2018
Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах