Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 14:33 2018-03-21T14:31:51+03:00

Путин и Трамп обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля отметил, что беседа была "конструктивной, предметной и деловой"

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. По мнению Пескова, беседа оказалась конструктивной и по существу.

«Разговор был конструктивный, предметный и деловой. Каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имею права и не хочу – у нас своих дел полно», - сказал Песков.

Поводом для звонка стало переизбрание Путина на пост президента. Трамп поздравил главу России с победой на выборах, хотя советники американского президента рекомендовали проигнорировать событие. Затем Трамп и Путин обсудили внутриукраинский кризис, разработку ядерного оружия в Северной Корее и сирийский конфликт.

По словам Пескова, президенты согласились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и ограничении гонки вооружений, а также в сфере энергетики и урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Главы стран отметили необходимость организации двухсторонней встречи и решили провести саммит в ближайшее время.