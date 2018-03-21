2018-03-21T14:40:48+03:00
Экономика

Россиян будут извещать о потерях пенсии из-за досрочной смены фонда

Соответствующий законопроект подготовил к первому чтению ПФР
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
В 2017 году россияне потеряли 33,9 млрд рублей из-за смены пенсионного фонда.В 2017 году россияне потеряли 33,9 млрд рублей из-за смены пенсионного фонда.Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Изменить размер текста:

Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил законопроект, который введет информирование граждан о потере пенсионных накоплений при досрочной смене фонда. Об этом журналистам рассказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.

«Подготовлен проект федерального закона, он готовится к первому чтению, который предусматривает информирование граждан о размере того инвестиционного дохода, который может быть потерян в случае досрочного перехода», - сказал Дроздов.

По его словам, в 2017 году россияне утратили 33,9 млрд рублей из-за смены пенсионного фонда. По оценкам отраслевых организаций, ущерб составляет больше 50 млрд рублей, передает сайт kp.ru. Переходить в другой фонд без потерь можно только раз в пять лет. При досрочном разрыве контракта все накопления аннулируются.

Дроздов отметил, что по итогам переходной кампании прошлого года ПФР передаст в негосударственные фонды 162,9 млрд рублей накоплений россиян. Передачу средств завершат к апрелю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Начальник Генштаба Герасимов и главком НАТО договорились о встрече
В 2018 году к расчету пенсий привлекут искусственный интеллект
Сборную России по футболу заставили пять часов сдавать допинг-тесты перед матчем с Бразилией
Первый родившийся в Британии полярный медвежонок вышел на прогулку
Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Следователи попросили перевести отца полковника Захарченко под домашний арест
Минтруд раскритиковал регионы за задержку выплат маткапитала семьям
Стрельба в школе Курганской области: причиной инцидента могла стать ссора девочки с одноклассниками
Израиль: Уничтожение сирийского ядерного реактора устранило атомную угрозу целому региону
Путин поручил проработать "список Собчак"
Путин и Трамп поручили начать подготовку к двусторонней встрече
Администрация Волоколамского района опровергла сообщения о массовой госпитализации детей
Россия закрыла границу для большегрузов с Украины
Лаврову подарил главе МИД Японии официальный мяч ЧМ-2018
Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах