Россиян будут извещать о потерях пенсии из-за досрочной смены фонда

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-21T14:40:48+03:00

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Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил законопроект, который введет информирование граждан о потере пенсионных накоплений при досрочной смене фонда. Об этом журналистам рассказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.

«Подготовлен проект федерального закона, он готовится к первому чтению, который предусматривает информирование граждан о размере того инвестиционного дохода, который может быть потерян в случае досрочного перехода», - сказал Дроздов.

По его словам, в 2017 году россияне утратили 33,9 млрд рублей из-за смены пенсионного фонда. По оценкам отраслевых организаций, ущерб составляет больше 50 млрд рублей, передает сайт kp.ru. Переходить в другой фонд без потерь можно только раз в пять лет. При досрочном разрыве контракта все накопления аннулируются.

Дроздов отметил, что по итогам переходной кампании прошлого года ПФР передаст в негосударственные фонды 162,9 млрд рублей накоплений россиян. Передачу средств завершат к апрелю.