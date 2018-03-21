Первый родившийся в Британии полярный медвежонок вышел на прогулку

СЕГОДНЯ 14:43 2018-03-21T14:48:19+03:00

До этого малыш вместе со своей матерью в течение трех месяцев прятался от человеческих глаз

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Полярный медвежонок, впервые за последние 25 лет родившийся в Великобритании, в первый раз вышел на прогулку со своей матерью Викторией. До этого медведица и ее детеныш, который, кстати, появился на свет еще в декабре прошлого года, в течение трех месяцев прятались от человеческих глаз в своей «берлоге» в шотландском Highland Wildlife Park. Теперь же у посетителей парка появилась возможность увидеть малыша.

Пока малыш не отходит далеко от своей материФото: REUTERS

Как рассказала главная смотрительница Highland Wildlife Park Уна Ричардсон, она и ее коллеги догадывались, что скоро медвежонок выйдет на прогулку. «Сначала Виктория вышла сама, чтобы поесть, попить и поваляться в снегу. Мы знали, что ее детеныш вскоре выйдет за ней. Но не могли с уверенность сказать, когда это произойдет», - сказала Ричардсон.

И вот, наконец, свершилось. Кстати, фотографии с первой прогулки британского медвежонка уже появились в сети. На этих снимках видно, что малыш пока только изучает окружающий его мир, тщательно обнюхивая место своего обитания.

Полярный медвежонок обнюхивает место своего обитанияФото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Новорожденные белые медвежата полностью зависят от своих матерей. Они появляются на свет слепыми и открывают глаза только через месяц после рождения.