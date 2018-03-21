2018-03-21T14:52:51+03:00
Общество

Сборную России по футболу заставили пять часов сдавать допинг-тесты перед матчем с Бразилией

Инцидент серьезно нарушил режим игроков и отразился на предматчевой тренировке
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россиян заставили пять часов сдавать тесты на допингРоссиян заставили пять часов сдавать тесты на допингФото: Михаил ФРОЛОВ
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В канун товарищеского футбольного матча сборной России со сборной Бразилии российской футбольной дружине пришлось выдержать неприятную процедуру допинг-проверки. Как сообщили в российском футбольном союзе, вместо запланированного получаса, игроков российской промурыжили на контроле целых пять часов. Что, в свою очередь внесло существенные коррективы в предматчевую тренировку.

«Сегодня тренировка сборной России начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов», приводится в официальном Twitter российской сборной.

В итоге, после того, как допинг-контроль был окончен, игроки сборной смогли начать тренировку, отметили в стане российской футбольной команды.

23 марта в Москве на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между национальной сборной России и пятикратными чемпионами мира сборной Бразилии. Встреча пройдет в рамках подготовки обеих команд к предстоящему ЧМ-2018, который пройдет летом в нашей стране.

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