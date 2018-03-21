2018-03-21T15:03:59+03:00
В мире

Начальник Генштаба Герасимов и главком НАТО договорились о встрече

Между генералами состоялся телефонный разговор
Алексей КАРЕЛИН
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ФОТО: Михаил Метцель/ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС
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В среду, 21 марта, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти договорились о личной встрече в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи», - рассказали ТАСС в военном ведомстве.

О дате и месте проведения встречи пока ничего неизвестно. Телефонный разговор состоялся по инициативе Скапарротти. Генералы обсудили вопросы международной безопасности и сирийский конфликт.

В середине марта Скапарротти заявил, что Альянс должен увеличить количество войск в Европе. По мнению главкома, силы НАТО еще не достигли подходящего и требуемого уровня, передает сайт kp.ru.

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