2018-03-21T15:00:32+03:00
Экономика

В 2018 году к расчету пенсий привлекут искусственный интеллект

Новая система расчета пенсий будет запущена ПФР в пилотном режиме
Екатерина БОЛГОВА
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К расчету пенсий привлекут искусственный интеллект. Фото: ТАСС/ Александр РюминК расчету пенсий привлекут искусственный интеллект. Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что в 2018 году запустят в пилотном режиме новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта.

"Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца", — сказал Дроздов на заседании правления.

По его словам, в феврале этого года ПФР ознакомился с прототипом новой системы, которую назвали "База знаний". Привлечение искусственного интеллекта позволяет рассчитывать пенсии в режиме многозадачности,а также обеспечить прозрачность и единство подхода.

Дроздов отметил, что в мае система будет экспериментально использована на практике, а затем внедрена на всей территории России, передает РИА Новости.

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