Глава МИД Польши обвинил Евросоюз в дефиците демократии

СЕГОДНЯ 15:12 2018-03-21T15:12:15+03:00

Яцек Чапутович выразил уверенность, что ЕС может оставаться сильным сообществом только при поддержке народов всех своих стран

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Европейский союз испытывает дефицит демократии, которая является необходимым условием дальнейшей интеграции народов и стран в рамках сообщества. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Дефицит демократии в ЕС - это не фигура речи, а реальность», - подчеркнул Чапутович, выступая с программной речью в Сейме.

По его словам, на данный момент главная задача ЕС заключается в получении политической поддержки для своих проектов со стороны всех своих членов.

«Еврокомиссия - не суперправительство, а Европарламент - не суперпарламент, имеющие полномочия управлять странами и народами. Польша считает, что ЕС может быть силен только за счет поддержки своих народов», - подчеркнул министр.

Чапутович добавил, что «ничто так не вредит европейской интеграции как фактическое неравенство стран-членов перед лицом права, использование двойных стандартов и уход Еврокомиссии от роли объективного защитника трактатов к функциям инструмента в руках некоторых стран».

Как сообщал сайт «КП», в декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в соответствии с 7 статьей договора о Евросоюзе.

Таким образом ЕК рассчитывает оказать на Варшаву давление и вынудить отказаться от судебной реформы. Исполнительная коллегия ЕС считает, что принятые польскими властями 13 законов могут нарушить верховенство права и привести к политическому контролю над судами.