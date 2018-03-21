2018-03-21T15:24:31+03:00
Общество

Патриарх Кирилл: уровень знания русского языка на Северном Кавказе не может не беспокоить

Предстоятель Русской православной церкви обсудил ситуацию в образовании
Алексей КАРЕЛИН
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Плохое знание языка понижает его статус в регионе, подчеркнул патриарх Кирилл.Плохое знание языка понижает его статус в регионе, подчеркнул патриарх Кирилл.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен уровнем знания русского языка и литературы на Северном Кавказе. По словам Патриарха, результаты кавказских школьников по соответствующим экзаменам показывают плохую подготовку. Об этом предстоятель Русской церкви сообщил на заседании президиума Общества русской словесности в храме Христа Спасителя.

«Выпускники школ в этом регионе (на Северном Кавказе - КП) показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе. Это не может не беспокоить, потому что это сказывается на возможности этих выпускников поступать в вузы, где высокие требования к знанию русского языка», - сказал патриарх.

Плохое знание языка понижает его статус в регионе, подчеркнул Патриарх Кирилл. Он отметил, что органы власти Северного Кавказа пытаются исправить ситуацию, но их усилий недостаточно, необходимо содействие РПЦ и Общества русской словесности. В первую очередь, в образовательных учреждениях региона требуется восполнить дефицит высококвалифицированных кадров, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что патриарх Кирилл предложил восстановить дореволюционную традицию - устраивать при вузах домовые церкви.

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