Компания Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации
Впервые компания Amazon, которой принадлежит поисковик Google, обогнала Alphabet по капитализации и стала второй самой дорогой компанией в мире после Apple.
Как сообщает агентство Bloomberg, к закрытию торгов стоимость акций Amazon увеличилась на 2,7%. Благодаря этому общая капитализация компания выросла до 768 млрд долларов. Капитализация Alphabet в тот момент составляла 762,6 млрд долларов.
По данным СМИ, такая ситуация свидетельствует о растущем оптимизме инвесторов по отношению к Amazon. Компания в последнее время начала осваивать новые для себя рынки, например медицинское страхование.
Напомним, ранее основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии журнала Forbes. Ему удалось увиличить свое состояние с 64,8 млрд долларов до 98,6 млрд долларов благодаря росту стоимости акций Amazon.