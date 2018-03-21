2018-03-21T15:38:06+03:00
Экономика

Компания Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации

Американская фирма стала второй самой дорогой компанией в мире после Apple
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Amazon обошел Alphabet по капитализации впервые в историиAmazon обошел Alphabet по капитализации впервые в историиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Впервые компания Amazon, которой принадлежит поисковик Google, обогнала Alphabet по капитализации и стала второй самой дорогой компанией в мире после Apple.

Как сообщает агентство Bloomberg, к закрытию торгов стоимость акций Amazon увеличилась на 2,7%. Благодаря этому общая капитализация компания выросла до 768 млрд долларов. Капитализация Alphabet в тот момент составляла 762,6 млрд долларов.

По данным СМИ, такая ситуация свидетельствует о растущем оптимизме инвесторов по отношению к Amazon. Компания в последнее время начала осваивать новые для себя рынки, например медицинское страхование.

Напомним, ранее основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии журнала Forbes. Ему удалось увиличить свое состояние с 64,8 млрд долларов до 98,6 млрд долларов благодаря росту стоимости акций Amazon.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В США отменены тысячи рейсов из-за снежного урагана
Россия призвала ООН оценить действия Киева по недопуску россиян на выборы президента
Федеральные эксперты высоко оценивают ход проведения и итоги президентских выборов на Вологодчине
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон за критику Мединского
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Сергей Безруков записал аудиокнигу для детей с нарушением зрения
Правительство утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 полностью обновят к 2030 году
Визовые центры Польши в России приостанавливают работу с 27 марта
В Австралии при заходе на посадку разбился вертолет, два человека погибли
Греф оценил уровень закредитованности россиян
Китай предостерег США от «торговых войн» и вмешательства в дела Тайваня
Россия может помочь Бахрейну отправить космонавтов на МКС
Слепаков попал в базу данных "Миротворца"