Компания Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации

СЕГОДНЯ 15:37 2018-03-21T15:38:06+03:00

Американская фирма стала второй самой дорогой компанией в мире после Apple

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Впервые компания Amazon, которой принадлежит поисковик Google, обогнала Alphabet по капитализации и стала второй самой дорогой компанией в мире после Apple.

Как сообщает агентство Bloomberg, к закрытию торгов стоимость акций Amazon увеличилась на 2,7%. Благодаря этому общая капитализация компания выросла до 768 млрд долларов. Капитализация Alphabet в тот момент составляла 762,6 млрд долларов.

По данным СМИ, такая ситуация свидетельствует о растущем оптимизме инвесторов по отношению к Amazon. Компания в последнее время начала осваивать новые для себя рынки, например медицинское страхование.

Напомним, ранее основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии журнала Forbes. Ему удалось увиличить свое состояние с 64,8 млрд долларов до 98,6 млрд долларов благодаря росту стоимости акций Amazon.